«Σήκωσε» το Davis Cup με πρωταγωνιστή τον Ναδάλ η Ισπανία! (videos)

Για 6η φορά στην ιστορία της η Ισπανία κερδίζει το Davis Cup.

Η Ισπανία νίκησε στον τελικό της Μαδρίτης με 2-0 τον “πρωτάρη” Καναδά και για πρώτη φορά μετά από το 2011 είναι στην κορυφή.

Ο μεγάλος Ράφα Ναδάλ ήταν εκείνος που οδήγησε την χώρα του στην κορυφή για 6η φορά μετά από το 2000, το 2004, το 2008, το 2009 και το 2011.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-3, 7-6 (7) τον Ντενίς Σαποβάλοφ στον 2ο αγώνα ενώ ο Καναδός του “έσβησε” δυο ματς πόιντ στο τάι μπρέικ!

Ήταν το 2-0 αφού είχε προηγηθεί η νίκη του Μπαουτίστα Αγκούτ με 7-6 (3), 6-3 επί του Φελίξ Αλιασίμ.

Ο Ναδάλ ήταν φυσικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ισπανία αφού κέρδισε 5 παιχνίδια στο απλό χωρίς να χάσει σετ και 8 συνολικά (με τα διπλά)! Στο απλό είναι αήττητος από το 2004 και έχει 28 σερί νίκες!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ προηγήθηκε με μπρέικ με 4-2 και θα φτάσει στο 5-2 και στο 6-3! Στο 2ο σετ και στο 3ο γκέιμ ο Σαποβάλοφ “σβήνει” 2 μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 2-1.

Ο Ναδάλ θα σβήσει μπρέικ ποιντ για να ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά ο Σαποβάλοφ με τον ίδιο τρόπο θα προηγηθεί εκ νέου με 5-4.

Με όπλο το σερβίς του ο Καναδός θα φτάσει στο 6-5 και ο Ισπανός θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ναδάλ θα προηγηθεί με 6-4 αλλά ο Σαποβάλοφ θα σβήσει 2 ματς πόιντ για να ισοφαρίσει σε 6-6! Ο Ναδάλ θα ισοφαρίσει σε 7-7, θα προηγηθεί με 8-7 και θα αξιοποιήσει το ματς πόιντ για να χαρίσει την κούπα στην Ισπανία!

“It’s a dream day. It’s been an incredible week. Each player, obviously Rafa, has been incredible. Thank you for being here.”@BautistaAgut with some beautiful words after the win.#CANESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/YQDw3paGH2

— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 24, 2019