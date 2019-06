Πρώτο Grand Slam για Μπάρτι, σήκωσε το Roland Garros! (video)

Τον πρώτο της… μεγάλο τίτλο πανηγυρίζει η Άσλεϊ Μπάρτι!

Η 23χρονη Αυστραλή τενίστρια νίκησε στον τελικό του Roland Garros την Τσέχα Μαρκέτα Βοντρουσόβα με 2-0 σετ σε 70 λεπτά, κατακτώντας το τρόπαιο στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό (και ημιτελικά) ενός Grand Slam.

Κάνοντας τρία μπρέικ (ένα η 19χρονη Τσέχα) η Μπάρτι πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-1, ενώ στο δεύτερο, παρότι η Αυστραλή ξεκίνησε με μπρέικ, στη συνέχεια οι δύο τενίστριες κράτησαν τα σερβίς τους μέχρι το 5-3, σημείο κατά το οποίο η Μπάρτι με δεύτερο μπρέικ στο σετ έκανε το 6-3.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 23χρονη εκτινάσσεται από το Νο8 στο Νο2 της WTA κι έχει πλέον μπροστά της μόνο τη Ναόμι Οσάκα.

Σημειώνεται επίσης πως η Μπάρτι είναι η πρώτη Αυστραλή που κατακτά το Roland Garros μετά από 46 χρόνια και τη Μάργκαρετ Κορτ που το 1973 κέρδισε στο Παρίσι για πέμπτη και τελευταία φορά, αλλά και η πρώτη τενίστρια της χώρας της που παίρνει Grand Slam μετά τη Σαμάνθα Στόσουρ το 2011 (US Open).

Australia’s Greatest 🇦🇺 @ashbar96 is the 2019 Roland-Garros champion, defeating Vondrousova 6-1 6-3.

What a fortnight for these two ❤️#RG19 pic.twitter.com/WKbMzLkjHV

