US Open: Πιο κοντά στο 19ο Grand Slam ο Ναδάλ!

Στον 33ο ημιτελικό Grand Slam και 8ο στο US Open προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ ο οποίος θέλει ακόμη δυο νίκες για να φτάσει τους 19 τίτλους!

Ο Ισπανός τενίστας κέρδισε στον προημιτελικό με 6-4, 7-5, 6-2 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν ο οποίος έπαιξε σπουδαία αλλά δεν μπόρεσε να διεκδικήσει σετ.

Αυτή ήταν η 8η νίκη σε ισάριθμους αγώνες απέναντι στον Ντιέγκο για τον Ράφα.

Επόμενος αντίπαλος για τον Ναδάλ στον ημιτελικό της Παρασκευής θα είναι ο νεαρός Ιταλός Ματέο Μπερετίνι που κέρδισε με 3-2 σετ τον Γκαέλ Μονφίς ενώ θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Μεντβέντεφ με τον Ντιμιτρόφ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.46′. Ο Ναδάλ είχε 35-26 winners, 5-4 άσους, 39-37 αβίαστα λάθη και 1-3 διπλά. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/13 για τον Ράφα και 4/10 για τον Ντιέγκο ενώ ο νικητής πήρε 100 πόντους και ο ηττημένος 83.

Το παιχνίδι

Το 1ο σετ στο “Άρθουρ Ας” ήταν μοναδικό και “τρέλανε” τους χιλιάδες θεατές. Ο Ναδάλ φτάνει σε 3 μπρέικ για να κερδίσει με 6-4!

Δεν ήταν καθόλου εύκολο όμως και χρειάστηκε 57′ και σπουδαίες άμυνες. Ο Ισπανός προηγήθηκε με 4-0 κάνοντας 2 μπρέικ (1-0, 4-0) αλλά ο Αρεντίνος ισοφάρισε σε 4-4 με μπρέικ στο 1-4 και στο 3-4.

Ο Ναδάλ επανήλθε πήρε προβάδισμα με 5-4 και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-4 με τον αντίπαλο του να μην μπορεί ν’ ακολουθήσει στο τελευταίο γκέιμ.

Στο 2ο ο Ναδάλ θα κρατήσει το σερβίς του και θα προηγηθεί με 2-0. Το πρώτο μπρέικ είναι για τον Ναδάλ (3-1) και με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-1.

Ο Σβάρτσμαν με τη 2η προσπάθεια θα φτάσει σε μπρέικ (5-2) και χωρίς να χάσει πόντο στο 8ο γκέιμ ια μειώσει σε 5-3.

Με νέο μπρέικ θα μειώσει από 5-1 σε 5-4 και θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-5 χωρίς να χάσει πόντο. O Ναδάλ θα επιστρέψει μετά από 4 χαμένα γκέιμ για το 6-5 και θα κλείσει με 7-5 και μπρέικ το 2ο σετ.

Ο Ναδάλ δεν αφήνει τον Σβάρτσμαν να ελπίζει στο 1ο γκέιμ του 3ου και θα “γράψει” το 1-0. Ο Σβάρτσμαν θα ισοφαρίσει σε 1-1 με άσο αλλά ο Ναδάλ θα πάρει πάλι προβάδισμα (2-1) και θα δεχτεί στη συνέχεια ιατρική βοήθεια αφού έχει ενοχλήσεις στο αριστερό του χέρι.

Θα ισοφαρίσει σε 2-2 ο Ντιέγκο αλλά ο Ράφα θα πάει στο 3-2. Ο Ισπανός αντιμετωπίζει μυικό πρόβλημα και στο δεξί χέρι και μετά από μια μικρή διακοπή επιστρέφει για να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση.

Με μπρέικ (7ο) ο Ράφα θα κάνει το 4-2 και χωρίς να χάσει πόντο το 5-2. Φινάλε στο παιχνίδι με 6-2 με τον Ναδάλ να πανηγυρίζει με πάθος!

It’s a bull market 🐂

Rafael Nadal is through to his 8th US Open semifinal after defeating Diego Schwartzman 6-4, 7-5, 6-2.@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/QMkt75TaFK

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019