Ο πόντος που έδωσε στον Τσιτσιπά το τρόπαιο! (video)

Mε ανατροπή και χάρη στη νίκη του στο tie-break του τρίτου και καθοριστικού σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-1 του Ντόμινικ Τιμ κι έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει το ATP Finals!

Έγραψε ιστορία ο Τσιτσιπάς, θριαμβευτής στο ATP Finals!

Δείτε τον τελευταίο πόντο του αγώνα που έδωσε το μεγάλο τρόπαιο στον νεαρό…

THE NEW KING OF LONDON 👑

🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019