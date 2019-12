Ναδάλ: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο GOAT»

1 SHARES Share Tweet Linkedin

Πολλή κουβέντα γίνεται για τον GOAT (Greatest of All Time), ειδικά μετά την κατάκτηση του US Open από τον Ράφα Ναδάλ. Ο ίδιος ο Ισπανός τι γνώμη έχει;

«Το ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή ο Φέντερερ, εξαρτάται από τη φόρμα του καθενός τη συγκεκριμένη στιγμή», δήλωσε ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο στην εφημερίδα “L’ Equipe”, η οποία τον ανακήρυξε «αθλητή της χρονιάς». «Αν εγώ νιώθω καλά, είμαι καλύτερος από εκείνον. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι καλύτερος αυτός. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας σήμερα. Ποιος είναι ο καλύτερος; Αν θέλω να είμαι ειλικρινής, πρέπει να πω ότι δεν ξέρω». Η μάχη έχει φουντώσει, με τον Ναδάλ να έχει 19 majors και τον Φέντερερ 20. Πώς, όμως, βλέπει την πιθανότητα να κατακτήσουν τα τέσσερα Grand Slams το 2020 παίκτες κάτω των 30 ετών; «Δε νομίζω να γίνει. Θα μπορούσε, αλλά ειλικρινά, αν πόνταρα τα λεφτά μου, δεν θα τα έβαζα σε αυτό το στοίχημα. Ούτε, πάντως, πιστεύω ότι και τα τρία Grand Slams θα τα πάρουν οι Big 3. Ένας τενίστας της νέας γενιάς θα τα καταφέρει τη νέα σεζόν». Ο Ράφα ρωτήθηκε αν θα είναι θα παίξει το 2024 στο Roland Garros, όπου θα φιλοξενηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. «Το να είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού θα είναι κάτι ονειρικό, αλλά είναι δύσκολο να πω κάτι τέτοιο από τώρα, γιατί είναι σε αρκετά χρόνια. Η λογική λέει πως δεν θα είμαι εκεί, αλλά προσοχή με τη λογική. Αν μου λέγατε πριν από 5 χρόνια ότι το 2019 θα έκανα όλα αυτά που έκανα φέτος, θα σας έλεγα πως είναι απίθανο. Και σίγουρα, αν στα τέλη του 2009 με ρωτούσατε αν θα έπαιζα ακόμα, λίγο πριν έρθει το 2020, θα απαντούσα πως δεν θα έπαιζα». Πηγή: sdna.gr