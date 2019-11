Γράφτηκε ιστορία στο Μεξικό με τους θεατές στο Φέντερερ-Ζβέρεφ!

Με χρυσά γράμμα γράφτηκε στην ιστορία του τένις ο αγώνας του Φέντερερ με τον Ζβέρεφ που διεξήχθη το Σάββατο στην Πόλη του Μεξικό.

Στο στάδιο της πόλης κόπηκαν 42.517 εισιτήρια και είδαν τον Ελβετό να φοράει σομπρέρο και να κερδίζει με 3-6, 6-4, 6-2 τον Γερμανό.

Ο αριθμός των θεατών είναι νέο ρεκόρ για το τένις και όπως όλα δείχνουν θα “πέσει” τον Φεβρουάριο στο παιχνίδι του Ναδάλ με τον Φέντερερ στο Κέιπ Τάουν που υπολογίζουν ότι θα έχει περισσότερους από 50.000 θεατές.

Αυτή ήταν η 2η νίκη του Φέντερερ απέναντι στον Ζβέρεφ στην περιοδεία τους στην Λατινική Αμερική η οποία είχε ως σταθμούς την Χιλή, την Αργεντινή, το Μεξικό και θα ολοκληρωθεί στο Κίτο (Περού).

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev⁩

42’517 people came,

We broke this record together!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P

— Roger Federer (@rogerfederer) November 24, 2019