Έπος στο Λονδίνο: Κατέκτησε το Wimbledon στον μεγαλύτερο σε διάρκεια τελικό ο Τζόκοβιτς!

Σε έναν από τους σπουδαιότερους τελικούς Grand Slam και τον μακρύτερο σε διάρκεια στο Wimbledon, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-2 σετ του Ρότζερ Φέντερερ και σήκωσε για πέμπτη φορά το τρόπαιο στο Λονδίνο!

Ο αγώνας ανάμεσα στον Σέρβο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και τον θρυλικό 38χρονο Ελβετό (Νο3) ήταν συγκλονιστικός, διήρκησε 4 ώρες και 55 λεπτά και ξεπέρασε σε διάρκεια τον τελικό Φέντερερ-Ναδάλ του 2008 (4:48) που κατείχε μέχρι τώρα την πρωτιά!

Ο αγώνας έφτασε στο 2-2 με τον Τζόκοβιτς να κερδίζει το 1ο και το 3ο σετ (αμφότερα στα τάι-μπρέικ) και τον Φέντερερ να ισοφαρίζει και στις δύο περιπτώσεις, ενώ το πέμπτο σετ, που με βάση τον νέο κανόνα δεν έχει τάι-μπρέικ πριν από το 12-12, έφτασε στα… όρια του καθώς το σκορ πήγε όντως μέχρι το 12-12, με τον Σέρβο να κερδίζει 7-3!

Αυτή είναι η δεύτερη σερί φορά και πέμπτη συνολικά (2011, 2014, 2015 οι άλλες) που ο «Τζόκερ» κατακτά το Wimbledon (παραμένει πρώτος ο Φέντερερ με 8 νίκες) ενώ έφτασε συνολικά τις 16 κατακτήσεις Grand Slam, πλησιάζοντας τον Ελβετό (20) και τον Ναδάλ (18) κι έχοντας όλα τα φόντα να τους ξεπεράσει τα επόμενα χρόνια!

Μάλιστα, ο Τζόκοβιτς έκανε το 3/3 σε τελικούς Wimbledon απέναντι στον Φέντερερ, τον οποίον αντιμετώπισε επίσης το 2014 και το 2015. Συνολικά ήταν η Νο48 «μάχη» μεταξύ των δύο σπουδαίων αντισφαιριστών, με τον «Νόλε» να υπερέχει με 26-22 στις νίκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρβος έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που κερδίζει τρία τάι-μπρέικ σε έναν τελικό Grand Slam.

Τα σετ: 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3)

Η εξέλιξη του επικού τελικού

Στο πρώτο σετ οι δύο σπουδαίοι τενίστες πήγαιναν… χέρι-χέρι, υπερασπίστηκαν αμφότεροι όλα τα σερβίς τους και οδηγήθηκαν στο τάι-μπρέικ, όπου κυρίως χάρη σε αβίαστα λάθη του Ελβετού ο Τζόκοβιτς νίκησε με 7-5 παίρνοντας το σετ με 7-6.

Το δεύτερο, ήταν… μονόλογος για τον Φέντερερ, που ξεκίνησε με μπρέικ, χάρη σε δεύτερο σερί έκανε το 3-0 και χάρη σε τρίτο έφτασε στο πανεύκολο 6-1, ισοφαρίζοντας τον τελικό.

Σε ρυθμούς… πρώτου σετ κύλησε το τρίτο, καθώς δεν είχαμε μπρέικ με αποτέλεσμα να φτάσουν για δεύτερη φορά σε τάι-μπρέικ. Νικητής αναδείχθηκε κι αυτή τη φορά ο Σέρβος Νο1, με 7-4, παίρνοντας έτσι το προβάδισμα με 2-1 σετ.

Στο τέταρτο σετ, κι αφότου έγινε το 2-2 στα games, ο Φέντερερ, που πάλευε για να παραμείνει στον αγώνα, έκανε δύο σερί μπρέικ με αποτέλεσμα να φτάσει στο 5-2 και να «αγγίξει» την ισοφάριση. Εκεί, ο Τζόκοβιτς έκανε μόλις το πρώτο του μπρέικ στον τελικό και μείωσε σε 5-3 κι ακολούθως σε 5-4, όμως ο Ελβετός υπερασπίστηκε το επόμενο σερβίς του κάνοντας το 6-4 και ισοφαρίζοντας ξανά τον αγώνα!

Φέντερερ και Τζόκοβιτς πήγαιναν χέρι-χέρι και στο ξεκίνημα του πέμπτου και καθοριστικού σετ, μέχρι που ο Σέρβος έκανε μπρέικ (στην τρίτη του ευκαιρία στο game) και προηγήθηκε με 4-2. Παρ’ όλα αυτά, ο φοβερός Ελβετός απάντησε «σπάζοντας» κι αυτός το σερβίς του αντιπάλου του και μειώνοντας σε 4-3, πριν ισοφαρίσει σε 4-4.

Πλέον, σε ένα σετ στο οποίο τάι-μπρέικ θα υπήρχε μόνο αν οι δύο τενίστες έφταναν στο… 12-12, οι δύο μεγάλοι αθλητές κρατούσαν τα σερβίς τους, μέχρι που ο Φέντερερ έκανε μπρέικ, προηγήθηκε με 8-7 και σέρβιρε για πρώτη φορά για τον τίτλο!

Κι όμως, ο Σέρβος δεν έλεγε να παραδοθεί: πρώτα γλίτωσε από δύο match-points μένοντας «ζωντανός» κι ακολούθως… απάντησε με μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 8-8!

Οι δύο τενίστες πήγαιναν στη συνέχεια… χέρι-χέρι και όλο κι αύξαναν τις πιθανότητες να φτάσουν στο 12-12 και σε νέο τάι-μπρέικ, κάτι που συνέβη, μετά από μία σειρά από απίστευτα, συγκλονιστικά games!

Το πρώτο μίνι-μπρέικ έγινε από τον Σέρβο που προηγήθηκε μέχρι και με 4-1. Ο Ελβετός μείωσε σε 4-3, ο Τζόκοβιτς έκανε το 6-3 και είχε μπροστά του τρία match-points, κερδίζοντας από το πρώτο και κατακτώντας για πέμπτη φορά το Wimbledon, στον μακρύτερο σε διάρκεια τελικό του!

A match for the ages…

The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019