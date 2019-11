Επίσημα Νο1 για 5η φορά ο Ναδάλ: «Δεν περίμενα στα 33 μου να πάρω ξανά αυτό το τρόπαιο» (video)

Πριν καν από τη νίκη επί του Στέφανου Τσιτσιπά, ήταν δεδομένο πως ο Ράφαελ Ναδάλ θα έκλεινε το 2019 ως το Νο1 της ATP, μετά και την ήττα του Νόβακ Τζόκοβιτς από τον Ρότζερ Φέντερερ την Πέμπτη.

Μετά τον αγώνα με τον Ελλαδίτη, λοιπόν, ο Ισπανός τενίστας, ναι μεν δεν γνωρίζει ακόμη αν θα δώσει το παρών του στα ημιτελικά του ATP Finals (θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του Ζβέρεφ-Μεντβέντεφ), όμως παρέλαβε το τρόπαιο για την πρωτιά του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πέμπτη φορά που ο σπουδαίος Ναδάλ κλείνει μια χρονιά ευρισκόμενος στο Νο1 της ATP, μετά το 2008, το 2010, το 2013 και το 2017.

«Είμαι τρομερά χαρούμενος, ειλικρινά. Μετά από όλα όσα πέρασα στην καριέρα μου, τραυματισμούς, δεν περίμενα με τίποτα πως στα 33 μου θα κρατούσα ξανά αυτό το τρόπαιο στα χέρια μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός.

