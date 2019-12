Δεν τελείωσαν στην Κύπρο οι διακοπές του Τσιτσιπά (pics)

Περίοδος διακοπών για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος κάνει tour αυτή τη φορά όχι για Τένις, αλλά για να περάσει ξέγνοιαστες στιγμές και να πάρει ανάσες ενόψει της νέας σεζόν.

Ο νεαρός Ελλαδίτης, που ξεκίνησε από την Ισλανδία και ακολούθως πέρασε απ’ το νησί μας, έχει πάει τώρα στο Ομάν.

Για παρέα έχει τον φίλο του και πρώην τενίστα, Θεοδωρή Αγγελίνο και ο Τσιτσιπάς μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τη νέα του εμπειρία.

I hope we find our missing pieces and just chill. pic.twitter.com/95JIAZqcQA

All across the Middle East people are so welcoming. Such a shame the rest of the world doesn’t see it. #Oman 🇴🇲 pic.twitter.com/53Jkplq4II

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 4, 2019