Αποθέωσε Τσιτσιπά ο Τιμ – Η τρομερή αγκαλιά τους (videos)

Τον σεβασμό που έχουν ο ένας προς τον άλλον επέδειξαν Στέφανος Τσιτσιπάς και Ντόμινικ Τιμ μετά το τέλος του τελικού του ATP Finals που βρήκε θριαμβευτή τον Ελλαδίτη.

Έγραψε ιστορία ο Τσιτσιπάς, θριαμβευτής στο ATP Finals!

Τσιτσιπάς: «Απίστευτο, απίστευτο αυτό που ζω, ασύλληπτο!»

Μετά τα κολακευτικά λόγια του Τσιτσιπά για τον Αυστριακό αντίπαλό του ήταν σειρά του Τιμ να αποθεώσει τον Ελλαδίτη, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα τα εξής:

«Σήμερα έγινε ένα φανταστικό παιχνίδι. Σου άξιζε Στέφανε. Είσαι ένας φανταστικός παίκτης και εύχομαι να έχουμε και άλλους υπέροχους τελικούς μεταξύ μας στο μέλλον».

Ο πόντος που έδωσε στον Τσιτσιπά το τρόπαιο! (video)

Η απονομή της κούπας στον Στέφανο! (video)

Μάλιστα, οι δύο τενίστες αγκαλιάστηκαν θερμά μετά το τέλος της αναμέτρησης, σε ένα πανέμορφο fair play στιγμιότυπο.

Sportsmanship doesn’t get much better than this.

Thank you for an EPIC final@ThiemDomi @StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/0uqtQ2siep

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2019