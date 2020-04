Τένις: Ναδάλ και Σερένα υπέρ της συγχώνευσης των ομοσπονδιών

Η πρόταση του Ρότζερ Φέντερερ για την ενοποίηση των ομοσπονδιών ανδρών και γυναικών στο τένις αποκτά ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, όπως οι Ράφα Ναδάλ και Σερένα Oυίλιαμς.

Ο Ελβετός σούπερ σταρ, λόγω της πανδημίας, με αθλητές του χαμηλότερου επιπέδου να είναι σε βαθιά οικονομική κρίση, δήλωσε πως «σκέφτομαι ότι τώρα ήρθε η ώρα να ενωθούν το ανδρικό και το γυναικείο τένις και να γίνουν μία γροθιά. Δεν αναφέρομαι στην ένωση μέσα στα γήπεδα, αλλά στη συγχώνευση των δύο διοικητικών οργάνων (ATP και WTA), που εποπτεύουν τα επαγγελματικά τουρνουά ανδρών και γυναικών. Θα είναι καλό για όλους, ειδικά σε μια τέτοια περίσταση».

Μαζί του συμφώνησε ο Ναδάλ, ο οποίος με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Ρότζερ, όπως γνωρίζεις από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, συμφωνώ απόλυτα ότι θα ήταν υπέροχο να βγούμε από αυτήν την κρίση με το ανδρικό και το γυναικείο τένις ενωμένα σε μια διοργάνωση».

Μάλιστα υπέρ της ενοποίησης τάχθηκε και η θρυλική Αμερικανίδα πρωταθλήτρια, Σερένα Oυίλιαμς.

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men’s and women’s tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 22, 2020