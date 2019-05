Τένις: Ξανά ο Ναδάλ στον δρόμο του Τσιτσιπά – Η τεράστια πρόκληση που τον φέρνει στην κορυφαία πεντάδα (video)

Για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ράφα Ναδάλ στα ημιτελικά χωμάτινου Masters!

O Ισπανός σούπερ σταρ επικράτησε με 6-4, 6-0 του συμπατριώτη του Φερνάντο Βερδάσκο (Νο 38) στα προημιτελικά του Internazionali BNL d’ Italia και θα ψάξει αύριο (18/5) τη ρεβάνς κόντρα στον Έλληνα τενίστα, που τον νίκησε την περασμένη εβδομάδα στην τετράδα του Mutua Madrid Open.

Ο Ράφα, πάντως, δείχνει πολύ ανεβασμένος σε σχέση με το τουρνουά της περασμένης εβδομάδας και είναι χαρακτηριστικό πως σε δύο αγώνες χθες έχασε μόλις δύο γκέιμ! Μετράει, μάλιστα, τρία bagel στη διοργάνωση, μαζί με το σημερινό.

Αν καταφέρει όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς να αποκλείσει εκ νέου τον Ισπανάο, τότε θα γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία, αφού θα εισέλθει στην κορυφαία πεντάδα του κόσμο, μόλις στα είκοσι του χρόνια.

Rolling in Rome 💪@RafaelNadal surges into his 11th @InteBNLdItalia semi-final with a 6-4 6-0 victory over Fernando Verdasco. pic.twitter.com/UpMC8jQHEo

— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2019