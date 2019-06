Τένις: Βροχή και νέα διακοπή στο Λονδίνο, συνεχίζεται την Πέμπτη (20/6) η πρεμιέρα του Τσιτσιπά! (pic)

Την Πέμπτη (20/6) θα ολοκληρωθεί -καιρού επιτρέποντος- ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάιλ Έντμουντ για τον πρώτο γύρο του Queen’s Club Championships που γίνεται στο Λονδίνο.

Η πρεμιέρα του Έλληνα πρωταθλητή στο τουρνουά αναβλήθηκε αρχικά την Τρίτη (19.06.2019), λόγω κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Λονδίνο, ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση την Τετάρτη και τελικά πήρε παράταση για την Πέμπτη!

Η βροχή που έπεσε στα μέσα του δεύτερου σετ, ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν τον αγώνα (θα συνεχιστεί την Πέμπτη). Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-3, ενώ το δεύτερο τη στιγμή της διακοπής βρισκόταν στην απόλυτη ισορροπία, στο 3-3, 30-30.

Grrr. It’s raining again. Covers on. 🌧

Play is suspended with Tsitsipas leading Edmund 6-3, 3-3, 30-30.

Stand by for more updates. #QueensTennis pic.twitter.com/zJi7VqJxeS

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 19, 2019