Τένις: «Βασιλική» επιστροφή στο χώμα για Φέντερερ με δυναμική πρεμιέρα στη Μαδρίτη (video)

Χωρίς να χρειαστεί να ιδρώσει ιδιαίτερα ο Ρότζερ Φέντερερ ξεπέρασε το εμπόδιο του Ρισάρ Γκασκέ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης.

Ο Ελβετός θρύλος που επανήλθε σε χωμάτινο τουρνουά μετά από τρία χρόνια επικράτησε με 6-2, 6-3 του Γάλλου που προερχόταν από τραυματισμό και ήταν εμφανώς ανέτοιμος.

Ο Φεντ χρειάστηκε μόλις πενήντα δύο λεπτά για να πάρει τη νίκη και πλέον ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση, περιμένοντας να μάθει το νικητή του ζευγαριού Γκαέλ Μονφίς – Μάρτον Φούκσοβιτς.

Roger Federer makes a winning return to clay 👏

The World No. 3 beats Richard Gasquet 6-2 6-3 in just 52 minutes 😳#MMOpen pic.twitter.com/GxPzYRyE2f

— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2019