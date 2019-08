Τένις: «Τσάρος» στο Σινσινάτι ο μεγάλος αντίζηλος του Τσιτσιπά (videos/pic)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Eκπλήσσοντας ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό, o Ντανίλ Μεντβέντεφ ολοκλήρωσε με μαγικό τρόπο την φοβερή πορεία του στο Σινσινάτι, καθώς κατέκτησε τον παρθενικό του Masters τίτλο, με νίκη στα δυο σετ επί του Νταβίντ Γκοφάν.

Ο 23χρονος Ρώσος μετά από δυο αποτυχημένες προσπάθειες να κατακτήσει τίτλο τις δυο προηγούμενες εβδομάδες σε Ουάσινγκτον και Μόντρεαλ, αν και είχε φτάσει σε τελικούς, κατάφερε τελικά να σπάσει το ρόδι στις ΗΠΑ, κερδίζοντας στον τελικό του Western & Southern Open.

Μετά την εκκωφαντική του επικράτηση επί του Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά, ο Μεντβέντεφ δεν χαμπάριασε κόντρα στον πολύ πιο έμπειρο Βέλγο και μετά από μια ώρα και 41 λεπτά μάχης, κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του μέσα στη χρονιά (στη Σόφια ο πρώτος).

Με αυτή τη νίκη, εξασφάλισε μάλιστα και την άνοδό του στο No5 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP από την Δευτέρα(!), αφού πρώτα έγινε ο νεαρότερος νικητής στο Σινσινάτι, μετά τον Άντι Μάρεϊ το 2008.

Ο Ρώσος, επιβλήθηκε του αντιπάλου του με 7-6(3), 6-4 και πανηγύρισε τον πρώτο Masters τίτλο της καριέρας του, σηκώνοντας, παράλληλα, ψηλά το πέμπτο συνολικά τρόπαιο που έκανε δικό του, από τις δέκα εμφανίσεις του σε τελικούς.

Ο Γκοφάν από την πλευρά του, συνεχίζει να αγνοεί την χαρά του τίτλου από το 2017, μιας και από την κατάκτηση του θεσμού στο Τόκιο τότε, μετράει τρεις χαμένους τελικούς.

Από την Δευτέρα πάντως, ο 28χρονος θα αναρριχηθεί με την αξία του, στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης της ΑΤΡ.

Ο σπουδαιότερος της τίτλος

Τον μεγαλύτερο, μακράν, τίτλο της καριέρας της κατέκτησε νωρίτερα η Μάντισον Κις!

Η 24χρονη τενίστρια κατάφερε να κερδίσει έναν πολύ δύσκολο τελικό κόντρα στην πολύπειρη Σβετλάνα Κουζνέτσοβα με 7-5, 7-6(5) για να κατακτήσει το Σινσινάτι που είναι ο πρώτος της τίτλος σε τουρνουά της κατηγορίας Premier 5.

Ένας τίτλος που την ανεβάζει και πάλι στο Τop10 της παγκόσμιας κατάταξης (Νο10) και όντας φιναλίστ του Αμερικανικού Όπεν δύο χρόνια πριν, μπαίνει με πολύ καλή ψυχολογία στο Slam της πατρίδας της όντας ένα από τα dark horses της διοργάνωσης.

