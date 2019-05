Τένις: Τρομερός ο Τσιτσιπάς, νίκησε τον Ζβέρεφ και πέρασε στον ημιτελικό της Μαρδίτης (videos)

Από θρίαμβο σε θρίαμβο συνεχίζει να βαδίζει και εντός του 2019 ο απίστευτος Στέφανος Τσιτσιπάς!

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μπορεί να ξεκίνησε με αργό τέμπο της φετινής χωμάτινη σεζόν, έχει γκαζώσει όμως επικίνδυνα από το Εστορίλ και μετά και δείχνει ασταμάτητος!

Μετά από νέο συγκλονιστικό αγώνα σε μια χορταστική μέρα προημιτελικών στη Μαδρίτη, ο 20χρονος τενίστας άντεξε στην αντεπίθεση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ από το δεύτερο σετ και μετά και υπέταξε τον υπερασπιστή του τίτλου στη Μαδρίτη με 7-5, 3-6, 6-2 για να πάρει μια πανάξια πρόκριση στα ημιτελικά του Σαββάτου!

Lucky No. 7️⃣ for @StefTsitsipas!

The 20-year-old beats defending champion Alexander Zverev 7-5 3-6 6-2.

He will face Rafael Nadal or Stan Wawrinka in the #MMOpen semi-finals. pic.twitter.com/mluGYJyCyc

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2019