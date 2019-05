Τένις: Τρομερή Κόντα, σταμάτησε το σερί της Μπέρτενς και περιμένει μία εκ των Πλίσκοβα ή Σάκκαρη (video/pic)

Μέχρι και τη φετινή σεζόν, η Γιοχάνα Κόντα δεν είχε επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο στη χωμάτινη επιφάνεια, ακολουθώντας το παράδειγμα της μικρής παράδοσης που έχει η Μεγάλη Βρετανία στην κόκκινη επιφάνεια.

Ωστόσο, όλα αυτά έχουν αλλάξει εντός του 2019 για τη Βρετανίδα τενίστρια που, μετά το Ραμπάτ, προκρίνεται σε δεύτερο τελικό στο χώμα φέτος σε πολύ πιο δυνατό τουρνουά, το Premier Mandatory της Ρώμης!

Όλα αυτά μετά τη νίκη της επί της «καυτής» Κίκι Μπέρτενς που μέτραγε οκτώ σερί νίκες στο τουρ συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της κατάκτησης της Μαδρίτης, με 5-7, 7-5, 6-2 , μετά από έναν συγκλονιστικό ημιτελικό που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες ακολουθώντας το παράδειγμα της επικής μάχης Τζόκοβιτς/Ντελ Πότρο που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής!

Τρομερό επίτευγμα για την 27χρονη τενίστρια που μπορεί να συναντήσει στον τελικό της Ρώμης την αθλήτρια που της στέρησε τον τίτλο στο Ραμπάτ πριν μερικές εβδομάδες!

Και το όνομα αυτής, Μαρία Σάκκαρη αν η Ελληνίδα τενίστρια φέρει φυσικά εις πέρας τη δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη αποστολή να κερδίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα στον δεύτερο ημιτελικό του Σαββάτου.

What a match!@JohannaKonta comes from behind to halt the Bertens express and reach the @InteBNLdItalia final!

5-7, 7-5, 6-2 for the 🇬🇧!#ibi19 pic.twitter.com/WSq0FvgObr

— WTA (@WTA) May 18, 2019