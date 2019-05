Τένις: Προβλημάτισε, νευρίασε αλλά είχε ψυχή και ξεκίνησε νικηφόρα στο Roland Garros o Σερίνα! (pic)

Σε ένα από τα πιο παράξενα Roland Garros της καριέρας της μπήκε μόλις η Σερίνα Γουίλιαμς.

Παράξενα γιατί πηγαίνει εκεί με σχεδόν μηδενική αγωνιστική προετοιμασία εν μέσω τραυματισμών και διαρκών αποσύρσεων με πολλούς να κάνουν λόγο και για τους τελευταίους μήνες της παρουσίας της στο τουρ!

Η αρχή που έκανε η Σερίνα Γουίλιαμς κόντρα στη Βιτάλια Ντιατσένκο μάλλον τρόμαξε τους φίλους της μιας και η 37χρονη Αμερικανίδα ήταν εκτός τόπου και χρόνου, ωστόσο, στη συνέχεια η πολύπειρη τενίστρια ήταν ισοπεδωτική και κέρδισε τελικά τη Ρωσίδα με 2-6, 6-1, 6-0.

Προβλημάτισε με την απόδοσή της, νευρίασε, τα έβαλε με τον εαυτό της κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ αλλά μετά η ψυχή της πρωταθλήτριας Σερίνα μίλησε και προϊόντος του χρόνου άρχισε να παίζει ολοένα και καλύτερο τένις με το θετικό να έγκειται στο γεγονός ότι δεν φάνηκε να έχει κάποια ενόχληση στο σώμα της.

Never count her out.@serenawilliams makes her way into the second round with a 2-6 6-1 6-0 win over Diatchenko.#RG19 pic.twitter.com/gcxuQ5S4Pw

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019