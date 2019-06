Tένις: Πάλεψε στα ίσα, αλλά αποκλείστηκε από το Νο 1 η Σάκκαρη στο Μπέρμιγχαμ (video/pic)

H «μάχη» ήταν εκ προοιμίου δύσκολη. Η Μαρία Σάκκαρη είχε να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του Birmingham Classic τη Νο1 του ταμπλό, Ναόμι Οσάκα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπαιξε έξυπνα, κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ με 6-4 και να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αλλά υποτάχθηκε στην ποιότητα της Γιαπωνέζας αντιπάλου της στο τρίτο και καθοριστικό, χάνοντας με 6-3.

Η Οσάκα είχε μπει στο παιχνίδι με αέρα και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-1. Η Σάκκαρη ανέβασε ρυθμό, περιόρισε τα αβίαστα λάθη και κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο σετ.

Ο αγώνας είχε μεγάλη ένταση και κράτησε σχεδόν δύο ώρες. Σημεία κλειδιά στην εξέλιξη της διαδικασίας, τα πέντε διπλά λάθη της Σάκκαρη και οι έξι άσοι της Οσάκα.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα της Σάκκαρη από την Οσάκα σε τρεις μεταξύ τους μονομαχίες. Πλέον, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ετοιμάζεται για το τουρνουά του Ιστμπουρν (24-30/6), αλλά στοχεύει κύρια στο Wimbledon, που αποτελεί το γεγονός του καλοκαιριού για το τένις και θα έχει στραμμένα πάνω του όλα τα βλέμματα.

Σε ό,τι αφορά στη Ναόμι Οσάκα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης τη Γιούλια Πουτίντσεβα, η οποία απέκλεισε τη Χάριετ Νταρτ.

.@Naomi_Osaka_ escapes Sakkari in her #NatureValleyClassic opener!

She moves into the second round with a 6-1, 4-6, 6-3 win 💪 pic.twitter.com/iCAUWqdhIg

— WTA (@WTA) June 18, 2019