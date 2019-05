Τένις: Ο Ναδάλ πήρε τη ρεβάνς και την πρόκριση στον τελικό της Ρώμης αλλά ο Τσιτσιπάς ανέβηκε στο Νο 6! (videos)

Αυτή την φορά το εμπόδιο του Ράφα Ναδάλ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο «βασιλιάς» της χωμάτινης επιφάνειας πήρε «εκδίκηση» για την ήττα του από τον Έλληνα πρωταθλητή, την περασμένη εβδομάδα στην Μαδρίτη και με 2-0 σετ (6-3, 6-4), έγινε ο πρώτος φιναλίστ του τελικού του τουρνουά Οπεν της Ρώμης.

Ο Ναδάλ, Nο 2 στον κόσμο, «έσπασε» από νωρίς το σερβίς του Τσιτσιπά κι έφτασε στο 1-0 σχετικά άνετα, ενώ στο επόμενο ο Έλληνας τενίστας πρόβαλλε σθεναρή αντίσταση, αλλά ο Ισπανός ήταν αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη του (6-4).

This one goes to 11… 💪@RafaelNadal remains a perfect 11-0 in Rome semi-finals with today’s win at #ibi19 pic.twitter.com/W6WtFp1JdM

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2019