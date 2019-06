Τένις: Ο Μάρκος Παγδατής έχει σήμερα γενέθλια και δέχεται ευχές από τον Στέφανο Τσιτσιπά! (pic)

Ο Μάρκος Παγδατής έγινε σήμερα τριάντα τεσσάρων ετών και ο καλός του φίλος Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τον ξέχασε!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο τουρνουά του Queen’s Club του Λονδίνου, ευχήθηκε στον συμπατριώτη μας μέσω twitter.

Το μήνυμά του: «Χρόνια πολλά! Ελπίζω να έχεις μια υπέροχη μέρα με τους αγαπημένους σου. Ελπίζω να σε δω σύντομα!».

Δείτε τις ευχές του Στέφανου Τσιτσιπά στον Κύπριο πρωταθλητή:

Happy birthday🤴🏽@marcosbaghdatis! I hope you have a great day with the family and all your beloved ones. I hope to see you soon!

