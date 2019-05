Τένις: Η Πλίσκοβα άφησε εκτός τελικού τη Σάκκαρη που όμως εκτινάχθηκε στο Νο 28! (video)

Μετά από τρελό σερί έξι νικών στη Ρώμη η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη σταμάτησε από την Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα στον ημιτελικό του Μάστερς 1.000 στην «αιώνια πόλη».

Στην δεύτερη παρουσία της σε ημιτελικό Premier 5 διοργάνωσης η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στάθηκε αξιοπρεπώς αλλά φάνηκε επιρρεπής στο εύκολο λάθος και αυτό της κόστισε ακριβά.

Παρά τον αποκλεισμό της στον ημιτελικό του masters της Ρώμης, η Σάκκαρη με την εκπληκτική πορεία που κατέγραψε στο τουρνουά, από την ερχόμενη Δευτέρα (20/05) θα βρίσκεται στο Νο 28 της παγκόσμιας κατάταξης, την υψηλότερη θέση μέχρι τώρα στην καριέρα της.

.@KaPliskova is through to her third final of the year!

Defeats Sakkari 6-4, 6-4. #ibi19 pic.twitter.com/zscud0vR1m

— WTA (@WTA) May 18, 2019