Tένις: Aσταμάτητη βροχή στο Λονδίνο και αναβολή στο ντεμπούτο του Τσιτσιπά στο Queen’s (pic)

Βροχή και Λονδίνο δεν είναι φυσικά ένας συνδυασμός που μας εκπλήσσει ιδιαίτερα!

Η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει την Τρίτη στο Λονδίνο με συνέπεια να μην έχει διεξαχθεί, ακόμα τουλάχιστον, ούτε ένας αγώνας από το πολύ πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της μέρας για το Queen’s Club Championships.

Ανάμεσα στο οποίο ήταν και η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Κάιλ Έντμουντ που έχει μεταφερθεί για την Τετάρτη (19/6) μαζί με όλους τους προγραμματισμένους αγώνες πρώτου γύρου της Τρίτης.

UPDATE

Stan Wawrinka vs. Dan Evans on Centre Court and Jay Clarke vs. Lucas Pouille on Court 1 are still scheduled for today, not before 5:00 pm.

All other matches have been postponed for the night. #QueensTennis pic.twitter.com/ztrWE0uvGq

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 18, 2019