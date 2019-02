Τένις: Ακάθεκτος ο Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι, μια νίκη μακριά από το Top-10 (video)

Ένα ακόμη βήμα προς το Τop-10 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Όπεν του Ντουμπάι.

Το 20χρονο Ελληνόπουλο νίκησε τον επικίνδυνο Πολωνό Χούμπερτ Χούρκαστς με 7-6 (7-4), 6-7 (1-7), 6-1 και πέρασε στην τετράδα του τουρνουά ΑΤΡ500, μόλις τέσσερις μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο 250άρι της Μασσαλίας.

Super Stef 😎@StefTsitsipas d. Hurkacz to move into a third semi-final in 2019 & a second meeting with Gael Monfils this month 👍 pic.twitter.com/YinYyy1dcG

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2019