Τελικός Champions League: Για ελάχιστα δευτερόλεπτα ο Σαλάχ δεν πρόλαβε να σπάσει το ρεκόρ (pic)

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια φάση που θα συζητηθεί.

Η απόφαση του Nταμίρ Σκόμινα να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ μόλις στα 23 δευτερόλεπτα από την έναρξη του τελικού του Champions League, άλλαξε τη μορφή της αναμέτρησης.

Θα μπορούσε να γράψει και ιστορία ως το ταχύτερο πέναλτι, αλλά χάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα. Οσο χρειάστηκε μέχρι να επικυρώσει μέσω VAR ο διαιτητής την απόφαση του. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε με τη συμπλήρωση 1:48.

Ετσι, το πιο γρήγορο πέναλτι στην ιστορία του Champions League παραμένει αυτό που κέρδισε η Βέρντερ Βρέμης – με εύστοχη εκτέλεση του Μικού – κόντρα στον Παναθηναϊκό το 2006, που είχε επιτευχθεί 1:40 μετά την έναρξη.

01:48 – Mohamed Salah’s opener for Liverpool is the second fastest goal in a Champions League final, only behind Paolo Maldni (00:50) for AC Milan versus Liverpool in 2005. Blocks. #UCLfinal pic.twitter.com/xymH4g79DG

— OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019