Τάκο Φαλ: Ο Σενεγαλέζος μπασκετμπολίστας με τα εντυπωσιακά προσόντα που σπάει όλα τα ρεκόρ (video)

Μία από τις ατραξιόν των φετινών ντραφτ του NBA θα είναι δίχως άλλο ο Σενεγαλέζος Τάκο Φαλ.

Ο νεαρός σέντερ του Πανεπιστημίου της Φλόριντα παίρνει μέρος στο «Draft combine» και φυσικά έχει καλές πιθανότητες να πάρει μια υψηλή θέση στο ντραφτ.

Αυτό που είναι όμως πραγματικά εντυπωσιακό είναι τα σωματικά του προσόντα.

Ο 23χρονος σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις έχει ύψος 2,26 χωρίς παπούτσια, 2,31 με παπούτσια, ενώ το άνοιγμα των χεριών του είναι 2,51μ.!

Το βάρος του είναι 131 κιλά, ενώ το σωματικό του λίπος είναι μόλις 6,8%. Πρόκειται για μετρήσεις, τις οποίες δεν έχουν ξαναδεί οι ειδικοί της διοργάνωσης.

