Tα πιτσιρίκια που μπορούν να σώσουν την Άρσεναλ από οικονομική καταστροφή

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Αρσεναλ, πρότυπο χρηστής οικονομικής διαχείρισης την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ, διέρχεται μεγάλη και παρατεταμένη κρίση.

Στις τρεις διαδοχικές σεζόν που απουσίασε από το Champions League, προστέθηκε η πανδημία του κορονοϊού. Με τη Βρετανία να πλήττεται περισσότερο από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ο αντίκτυπος στην Premier League θα είναι τεράστιος.

Ήδη έχει τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών όλη η σεζόν 2020-21, που θα επιφέρει πρωτοφανές πλήγμα σε συλλόγους σαν την ‘Αρσεναλ, η οποία υπολογίζει περίπου στο ένα τέταρτο του τζίρου της, τα έσοδα από τις ημέρες των παιχνιδιών.

Πέντε νεαροί ποδοσφαιριστές μπαίνουν στο «κάδρο» της διάσωσης, εάν παραστεί ανάγκη. Πέντε παίκτες που μπορούν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα από τα ταμεία των Λονδρέζων, που είχαν αδειάσει και προ κορονοϊού. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο σύλλογος ανακοίνωσε ζημίες 33εκ. ευρώ από τη χρήση του έτους 2018/19. Όσο για τις πιθανές απώλειες σε περίπτωση που διεξαχθεί όλη η επόμενη σεζόν χωρίς φιλάθλους, υπολογίζεται στα 170 εκατομμύρια. Καταστροφή!

Θεωρείται βέβαιο πως η δραστηριότητα της Αρσεναλ στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο θα επικεντρωθεί στο «δώσε» και όχι στο «πάρε». Όσοι φύγουν θα δημιουργήσουν κενά τα οποία νομοτελειακά θα χρειαστεί να καλυφθούν από νεαρούς. Αλλωστε, οι Gunners είναι ένα club που ανέκαθεν έδινε ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας.

Ας δούμε επτά από αυτούς, όπως τους επέλεξε η ιστοσελίδα goal.com:

1) Μπουκαγιό Σακά (5/9/2001): Πρόλαβε ήδη να δώσει τα διαπιστευτήριά του με 29 συμμετοχές και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις κατά την τρέχουσα σεζόν. Αριστερός μπακ που έπαιξε και εναντίον του Ολυμπιακού στο Φάληρο.

2) Ρις Νέλσον (10/12/1999): Επιθετικός με 16 συμμετοχές και 2 γκολ εφέτος (πάντα σε όλες τις διοργανώσεις). Είχε και πέρσι (2018/19) μια σχετικά «γεμάτη» σεζόν ως δανεικός στη Χόφενχαϊμ με 23 συμμετοχές, 7 γκολ στη Βundesliga.

3) Εμίλ Σμιθ Ρόου (28/7/2000): Μεσοεπιθετικός που έβγαλε τη σεζόν στην Championship ως δανεικός στη Χάντερσφιλντ, ενώ πέρσι πέρασε και από τη Λειψία. Το 2019 ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τους προσαγωγούς του γι΄αυτό έχει πάρει λίγες ευκαιρίες, ωστόσο βρίσκεται στο μυαλό του προπονητή Μικέλ Αρτέτα ως υποψήφιος για τη θέση που θα μείνει «ορφανή» με την επιστροφή του Θεμπάγιος στη Ρεάλ και την πιθανή αποχώρηση του Οζίλ.

4) Ταϊρίς Τζον-Τζουλς (14/2/2001): All around επιθετικός που δεν έχει παίξει ακόμα σε υψηλό επίπεδο και φέτος είχε κάποιες συμμετοχές με τη Λίνκολν στο επίπεδο της Γ΄ κατηγορίας (League One). Ο Αρτέτα έχει ήδη δηλώσει εντυπωσιασμένος από τον 19χρονος, ωστόσο το πιθανότερο είναι να πάρει κι άλλες εμπειρίες ως δανεικός, πριν χτυπήσει την πόρτα της πρώτης ομάδας.

5) Φολαρίν Μπάλογκαν (3/7/2001): Σέντερ φορ που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 19, όμως όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια στο προπονητικό κέντρου του Μπαρνέτ. Τον εκτιμούν σε τόσο μεγάλο βαθμό που τον Ιανουάριο απέρριψαν 5 «ζεστά» εκατομμύρια από τη Μπρέντφορντ, μολονότι η Αρσεναλ αντιμετωπίζει τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω.

6) Σαμ Γκρίνγουντ (26/1/2002): Παιδί-θαύμα που ενηλικιώθηκε που αποκτήθηκε στα 16,5 από τη Σάντερλαντ και ενηλικιώθηκε μόλις πριν από τέσσερις μήνες. Το γεγονός ότι απέρριψε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για χάρη της ‘Αρσεναλ, σημαίνει ότι έχει ήδη την εκτίμηση των οπαδών. Πρωταγωνιστής της U18 που στέφθηκε πρωταθλήτρια το 2019.

7) Μιγκέλ Αζίζ (20/9/2002): Εδώ έχουμε να κάνουμε με… ανήλικο, που θα κλείσει τα 18 στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Αγωνίζεται ως «δεκάρι» και -όπως και ο Γκρίνγουντ- δεν αποτελεί άμεση λύση. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι τη νέα σεζόν θα πάρει συμμετοχές με την U23 και ίσως κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα.