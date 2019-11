Τα «ελάφια» ήταν άπιαστα και με ηγετικό Γιάννη «καθάρισαν» τους Πίστονς (vid)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβηκαν στο 13-3 με τη νίκη επί των Πίστονς, έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε κέφια για άλλο ένα βράδυ.

Σε 27′ που βρέθηκε στο παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 28 πόντους, 10 ριμπάουν, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Ετσι, ο ηγέτης των «ελαφιών» οδήγησε την ομάδα του σε άλλη μία νίκη (13 φετινή και 5η εντός έδρας). Ο Μπλέντσο πρόσθεσε 11 πόντους κι ο Μάθιους 13. Για τους Πίστονς, ο Ρόουζ είχε 20 πόντους κι οι Γκάλογουεϊ-Ντράμοντ από 13 και 12 αντίστοιχα. Τα δωδεκάλεπτα: 27-24,27-23,23-22,27-21

The best from The Greek Freak:

28 PTS | 10 REB | 3 AST | 2 STL | 1 BLK pic.twitter.com/s8vrBiCULv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Νοεμβρίου 2019