Τα 44 χρόνια και η Τότεναμ οι αφορμές που έψαχναν οι φίλοι της Κόλτσεστερ (vid)

Η Κόλτσεστερ για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια βρίσκεται στους «16» του αγγλικού Λιγκ Καπ με τεράστια νίκη επί της Τότεναμ στα πέναλτι και ο κόσμος της ομάδας της LeagueTwo να ξεσπάει στο φινάλε, εισβάλλοντας στον αγωνιστικό χώρο για να το πανηγυρίσει.

Η ομάδα του Τζον ΜακΓκριλ πέρασε δύσκολες καταστάσεις, πιέστηκε, είδε τα «σπιρούνια» να έχουν 19 τελικές προσπάθειες για γκολ – αν και μόλις 4 ήταν εκείνες εντός στόχου – η Κόλτσεστερ είχε μόλις 25% κατοχή της μπάλας, ωστόσο, άντεξε για να στείλει την κόντρα στα πέναλτι κι εκεί να πάρει την μεγαλειώδη πρόκριση.

Οι στιγμές των πανηγυρισμών μένουν πάντοτε χαραγμένες και αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο στο παρακάτω βίντεο.

Quando una squadra di quarta serie (#Colchester) elimina dalla Coppa d’Inghilterra i vicecampioni d’Europa (#Tottenham), i calciatori non vanno a ringraziare il pubblico sotto la curva. Scendono direttamente in campo i tifosi per abbracciarli… 👏🙌😍

Il calcio è di chi lo ama. pic.twitter.com/RIvxbSLdxH

— Gianluca Abate (@Aba_Tweet) September 25, 2019