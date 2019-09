Σύνθημα νίκης από Μερκή: «Θα τα δώσουμε όλα για τις οικογένειες και την πατρίδα μας!» (pic)

View this post on Instagram

Το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί μπορούσαμε και θέλαμε την νίκη δυστυχώς δεν τα καταφέραμε . Στο ποδόσφαιρο και γενικά στην ζωή υπάρχει η επόμενη μέρα και επόμενη μέρα για εμάς είναι ο αγώνας με το Σαν Μαρινο. Όσοι κληθούν να αγωνιστούν είμαι σίγουρος θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να πάρουμε την νίκη ,για εμάς και τις οικογένειες μας ,την πατρίδα μας αλλά και για αυτούς που αγαπούν και στηρίζουν αυτή την ομάδα ανεξάρτητος αποτελέσματος . 🇨🇾🇨🇾👍👍