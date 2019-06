Συγκινεί η ειδική αναφορά του Τζέιμς στον θανόντα πατέρα του μετά τις υπογραφές με Γιουνάιτεντ (video)

Ειδική αναφορά στον πατέρα του που έφυγε ξαφνικά από την ζωή έκανε μετά τις υπογραφές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο νεαρός Ντάνιελ Τζέιμς.

Ο 21χρονος αποκτήθηκε και επισήμως από το σύλλογο του Μάντσεστερ για τα επόμενα πέντε χρόνια και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον πατέρα του που έφυγε από την ζωή ούτε έναν μήνα πριν και δε είδε την πραγματοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής του γιου του.

«Πρόκειται για μια απίστευτα τιμητική ημέρα για εμένα και την οικογένειά μου, αν και με λυπεί βαθύτατα ότι ο πατέρας μου δεν μπορεί να μοιραστεί αυτήν την εμπειρία μαζί μας», το μήνυμα του Τζέιμς ο οποίος ήταν εδώ και μέρες να ανακοινωθεί από τους «κόκκινους διαβόλους» αλλά και να συμμετάσχει στην εθνική Ουαλίας ωστόσο πήρε χρόνο από τις δύο πλευρές όπως ήταν φυσιολογικό μετά το τραγικό συμβάν.

When it comes to discussing Ole and our ambitions, @Daniel_James_97 nails it! 🔨

If you like this, you’ll ♥️ his first full interview with us 📲

— Manchester United (@ManUtd) June 12, 2019