Συγκινεί για ακόμη μια φορά ο Μάρκος Παγδατής: «Ήξερα ότι δεν θα ήταν εύκολο, θα μου λείψουν όλα!» (pic)

Το τελευταίο επαγγελματικό ταξίδι (τουλάχιστον ως αθλητής του τένις) ολοκληρώθηκε για τον Μάρκο Παγδατή, αφού η συμμετοχή του στο Wimbledon ήταν η τελευταία στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο κορυφαίος τενίστας που ανέδειξε ο τόπος αποχαιρέτισε το αγαπημένο του άθλημα πριν από μερικές μόνο μέρες, αναγκάζοντας άπαντες στο χώρο να υποκλιθούν σ’ αυτόν.

Αφού χρειάστηκε χρόνο να αποφορτιστεί από τη συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο της τελευταίας τους εμφάνισης από τα courts, ο Κύπριος πρωταθλητής επανήλθε στο προσκήνιο και με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αποχαιρέτισε όλους όσους του ευχήθηκαν μετά την απόσυρσή του.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματα υποστήριξης και αγάπης, τους οπαδούς και τους συναδέλφους μου. Ήξερα ότι δεν θα ήταν εύκολο, αφήνοντας πίσω όλη αυτή την ενέργεια στο γήπεδο και τον ανταγωνισμό, αγωνιζόμενος για μια νίκη, ένα παιχνίδι, ένα σετ, έναν αγώνα! Θα μου λείψουν όλα. Πάντα ευγνώμων για αυτό το ταξίδι! Ευχαριστώ», ανέφερε ο Κύπριος τενίστας.

I want to thank all the overwhelming msgs of support &love recvd from fans &fellow players.I knew it was not going to be easy,leaving behind all the energy on court&competing,striving for a win, a game,a set,a match! will miss it all forever grateful for this journey! Thank you pic.twitter.com/HaXzTXeoQz

