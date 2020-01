Στους Γκάλαξι ο Τσιτσαρίτο, στα 13 εκατ. το deal

“Είμαι στην καλύτερη ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μένω σε μια από τις πιο σπουδαίες και όμορφες πόλεις του κόσμου. Θέλω να κατακτήσω τίτλους και δεν έχω καμία δικαιολογία αν δεν αγωνίζομαι καλά σε κάθε παιχνίδι”, ανέφερε ο Μεξικανός επιθετικός στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Γκάλαξι.

Los Angeles has been waiting.@CH14_ is 🔵⚪️&🟡.

— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020