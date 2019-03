Νόμιζε πως έχασε και κτυπούσε τις πινακίδες ο Τραΐκοβιτς! (video)

Ο τελικός των 60μ. με εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Γλασκώβη, όπου ο Μίλαν Τραΐκοβιτς κατέγραψε ιστορική επιτυχία για την Κύπρο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού.

Τόσο, που ο -πρωταθλητής Ευρώπης πλέον- εμποδιστής μας δεν αντιλήφθηκε αμέσως ότι κέρδισε!

Μάλιστα, στον τερματισμό, ο Τραΐκοβιτς ήταν τόσο εκνευρισμένος -νομιζόμενος πως είχε χάσει- που αρχικά έβαλε τα χέρια στο κεφάλι ενώ στη συνέχεια κτύπησε τη διαφημιστική πινακίδα και ξάπλωσε απογοητευμένος στο έδαφος!

Δείτε τα… νεύρα του και πώς αντέδρασε όταν κατάλαβε πως νίκησε…

Hahaha funniest moment of #Glasgow19 60m Hurdles is when Serbian born Cypriot Milan Trajkovic thinks he’s lost & takes out his frustration by punching the barrier, then his reaction when he realises he’s won …. priceless! 😂 pic.twitter.com/yQwwHNMrB0

— Kristina (@KrisSekMNT) March 3, 2019