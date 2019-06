Στη Νέα Υόρκη με τον ατζέντη του ο Ντουράντ και… bye-bye Warriors!

O Κέβιν Ντουράντ δεν έκανε τελικά χρήση του όρου στο συμβόλαιό του για να επεκτείνει για ακόμη μία σεζόν τη συνεργασία του με τους Golden State Warriors, έτσι από την 1η Ιουλίου θα είναι ελεύθερος να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ντουράντ βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη με τον ατζέντη του για να αποφασίσουν τον μελλοντικό του προορισμό.

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των τελευταίων ημερών, ότι θα υπογράψει είτε με τους New York Knicks είτε με τους Brooklyn Nets.

Βέβαια, οι συζητήσεις έχουν παραμείνει ιδιωτικές και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό.

Golden State Warriors star Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Durant and his business manager Rich Kleiman are in New York, evaluating free agency options. So far, process has stayed private.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2019