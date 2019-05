Στέφανος Τσιτσιπάς: Λύγισε από το Νο 1 Νόβακ Τζόκοβιτς στην αρένα της Μαδρίτης αλλά έδωσε υποσχέσεις για το μέλλον (videos)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μία απίστευτη πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά μέχρι τον τελικό του Madrid Masters ανακόπηκε από τον θρύλο του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο 20χρονος πρωταθλητής μας απέκλεισε τον υπερασπιστή του τίτλου, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, κέρδισε για πρώτη φορά τον καλύτερο χωμάτινο τενίστα όλων των εποχών, Ραφαέλ Ναδάλ αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει σε τρίτο έπος κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Εμφανώς εξαντλημένος από την υπερπροσπάθεια των δύο τελευταίων αγώνων του κόντρα σε έναν πολύ πιο φρέσκο Τζόκοβιτς ο οποίος έκανε μια επαγγελματική εμφάνιση στον τελικό της Μαδρίτης έφεραν το 6-3, 6-4 υπέρ του Σέρβου θρύλου που είναι ο πανάξιος πρωταθλητής της φετινής διοργάνωσης!

Ένας πολύ σημαντικός τίτλος που τόσο πολύ είχε ανάγκη ο Νο1 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης καθώς μετά το θρίαμβο του στο Αυστραλιανό Όπεν έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό μέχρι και αυτήν την εβδομάδα στη Μαδρίτη.

Κατέκτησε τον 33ο Masters τίτλο του ισοφαρίζοντας στη λίστα με τις περισσότερες κατακτήσεις τον τεράστιο αντίζηλό του, Ράφα Ναδάλ, και θα επιχειρήσει να τον προσπεράσει την επόμενη εβδομάδα, στο Masters της Ρώμης, ένα τουρνουά που στο παρελθόν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει πολλές φορές.

Μετά το 2011 και το 2016, ήρθε έτσι ο τρίτος τίτλος του Νόλε στη Μαδρίτη μπροστά σε ένα κοινό με το οποίο στο παρελθόν δεν είχε και την καλύτερη σχέση, ελέω Ράφα Ναδάλ, αλλά πλέον έχει κερδίσει τον σεβασμό του!

⭐️ EL MAESTRO DE MADRID ⭐️ Novak Djokovic wins the #MMOpen for his 33rd Masters 1000 title 🙌@DjokerNole pic.twitter.com/IYub3NI9g0 — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2019

Συνέχεια στη Ρώμη

H συνέχεια θα δοθεί από αύριο στη Ρώμη όπου ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα επιχειρήσει να κατακτήσει το 34ο Μάστερς ώστε να προσπεράσει τον μεγάλο του αντίπαλο Ραφαέλ Ναδάλ, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιχειρήσει να κάνει επιστροφή και πάλι σε ένα τελικό Μάστερς.

Ο Έλληνας ήταν φανερό πως έμεινε από δυνάμεις μετά από ένα εξοντωτικό δεκαπενθήμερο με την κατάκτηση του τίτλου στο Εστορίλ και την πορεία του μέχρι τον τελικό της Μαδρίτης. Ηταν η δεύτερη παρουσία του Τσιτσιπά σε τελικό Μάστερς.

Ο 20χρονος τενίστας στην απονομή γνωρίζει την αποθέωση από τους Ισπανούς που βρέθηκαν στο θρυλικό «μαγικό κουτί»

The moment @DjokerNole won his third @MutuaMadridOpen title 🏆 The World No.1 d. Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4 to claim his 33rd ATP Masters 1000 title 👏 pic.twitter.com/JmWz48LL5e — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2019

«Με εμπνέει ο Τζόκοβιτς»

«Θέλω να συγχαρώ τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Με εμπνέει με αυτά που κάνει στο γήπεδο. Είναι ένας δάσκαλος για την πορεία μου στο τένις. Ευχαριστώ πολύ την οργανωτική επιτροπή, την ομάδα μου και τον κόσμο της Μαδρίτης που με υποστήριξε και που δημιούργησε αυτή τη μεγάλη γιορτή», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Τζόκοβιτς: «Ευχαριστώ φίλε»!

Συγκινητική ήταν η στιγμή των δηλώσεων του Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ευχαριστώ τον Στέφανο Τσιτσιπά. Στέφανε είσαι ένα λαμπρό αστέρι στο τένις και είμαι μάρτυρας του μεγαλείου σου. Αυτό που θέλω να πω είναι για την προσωπικότητα σου και για την οικογένεια. Σε ξέρω από μικρό και παρακολουθώ την πρόοδο σου. Συνέχισε έτσι. Σε ευχαριστώ φίλε», δήλωσε ο Τζόκοβιτς και μάλιστα ο Σέρβος είπε το «ευχαριστώ φίλε» στα ελληνικά.

“A bright future is ahead of you. I am really glad to witness your greatness.”@DjokerNole pays tribute to @MutuaMadridOpen finalist @StefTsitsipas 👏 pic.twitter.com/PiolviYBcr — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2019