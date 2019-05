Στα πρόθυρα έκρηξης η Τσέλσι, έφυγε από την τελευταία προπόνηση ο Σάρι πριν τον τελικό του Europa League (video)

Mια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στην Τσέλσι, μετρώντας αντίστροφα το χρόνο για τον τελικό του Europa League (Τετάρτη, 29/5), κόντρα στην Άρσεναλ.

Το κλίμα στις τάξεις των μπλε του Λονδίνου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κακό, καθώς ο Μαουρίτσιο Σάρι αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος στην μέση της χθεσινής προπόνησης της ομάδας, κλωτσώντας το καπέλο του, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του από το γήπεδο.

Ο λόγος για αυτή την αντίδραση του Ιταλού τεχνικού, φαίνεται να είναι ένας τσακωμός ανάμεσα στον Νταβίντ Λουίζ και τον Γκονζάλο Ιγκουαίν, με αφορμή ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα του πρώτου στον Αργεντινό φορ. Οι δύο ποδοσφαιριστές κατέληξαν να ανταλλάσσουν αρκετά «γαλλικά», κάτι που έκανε έξαλλο τον προπονητή τους.

Υπενθυμίζεται πως το αποψινό παιχνίδι, πιθανώς να είναι το τελευταίο του Σάρι στον πάγκο της Τσέλσι, καθώς ο Ιταλός προπονητής φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει τη Γιουβέντους.

Δείτε την απίστευτη αντίδραση του προπονητή της Τσέλσι:

Higuain and Luiz seemed to clash in training then Sarri stormed down the tunnel throwing his hat to the floor. On the eve of a European final. Never a boring moment at Chelsea Football Club. Sarri’s reaction 👇 pic.twitter.com/Y5nuhOyjjH

— 🇧🇪 (@FlicksLikeEden) May 28, 2019