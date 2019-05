Σπουδαίο επίτευγμα για Στάθη Αλωνεύτη: Έγινε τρακοσιάρης και συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον ΑΠΟΕΛ! (pic)

Έχοντας ήδη καταγράψει τρακόσιες συμμετοχές (σ.σ με τη σημερινή του παρουσία στο ντέρμπι με την ΑΕΛ) με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ ο Στάθης Αλωνεύτης ετοιμάζεται να σηκώσει τον έβδομο διαδοχικό τίτλο πρωταθλήματος με τους γαλαζοκίτρινους.

Στην πραγματικότητα, όμως, ο πολύπειρος άσος αποτελεί αυτό που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πληροί και με το παραπάνω τον όρο «σημαία», εξού και τα όσα έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο λευκωσιάτικο σύλλογο έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη των φίλων των γαλαζοκίτρινων.

Αυτή όμως δεν είναι η μόνη παράμετρος που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο γεγονός περισσότερο μάλλον και από το ότι είχε την τύχη να βιώσει τις πιο ένδοξες ευρωπαϊκές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Δείτε την ανάρτηση του ΑΠΟΕΛ για το σπουδαίο επίτευγμα του έμπειρου μεσοεπιθετικού:

3️⃣0️⃣0️⃣ Championship games for #Aloneftis.

Well done Stathis!! 👌👏👍 pic.twitter.com/RfXdadGnVw

— APOEL FC (@apoelfcofficial) May 18, 2019