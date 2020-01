Σπανούλης ο μέγας! Εγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague

Στα τριάντα επτά του χρόνια ο Βασίλης Σπανούλης δεν συνεχίζει απλά να πρωταγωνιστεί στα γήπεδα της Euroleague αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς για την κορυφαία διοργάνωση με τα επιτεύγματα του.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ έγραψε μια ακόμη χρυσή σελίδα ιστορίας, σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague καθώς με τους δεκατέσσερις πόντους που πέτυχε στο ΣΕΦ απέναντι στην Φενερμπαχτσέ ξεπέρασε τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Ο Βασίλης Σπανούλης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τον Οκτώβρη του 2005 με προπονητή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δεκατέσσερα χρόνια, και 317 αγώνες, μετά είναι πλέον ένας θρύλος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

The MOMENT!

Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj

