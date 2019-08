Sold out: 90.000 εισιτήρια έφυγαν για το φιλικό της Αυστραλίας με την team USA! (pic)

Στους ρυθμούς των φιλικών αγώνων με την team USA ζουν χιλιάδες κάτοικοι της Μελβούρνης.

Τα Μέσα ενημέρωσης στην Αυστραλία κάνουν λόγο για μια σειρά ιστορικών ραντεβού (22 και 24 Αυγούστου) ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους «Boomers» (εθνική Αυστραλίας) στο πλαίσιο φιλικών προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ στην Κίνα, καθώς αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη της αμερικανικής ομάδας μετά από δεκαεννέα χρόνια.

Τα δυο φιλικά τεστ θα φιλοξενήσει το χωρητικότητας 53.000 θέσεων (53.359 για την ακρίβεια) «Marvel Stadium». H Ομοσπονδία ανακοίνωσε ήδη πως το ραντεβού της πρώτης ημέρας (22 Αυγούστου) είναι sold out ενώ συνολικά έχουν διατεθεί περισσότερα από 90.000 εισιτήρια!

«Αυτό δείχνει τη μεγάλη αύξηση δημοτικότητας του αθλήματος στην Αυστραλία. Αυτά τα ματς θα είναι μια μοναδική εμπειρία για τους φιλάθλους. Είναι τυχεροί όσοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο», δήλωσε ο Πολ Μάλει CEO της Ομοσπονδίας της Αυστραλίας.

Την ίδια στιγμή, ο τεχνικός της team USA Γκρέγκ Πόποβιτς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον καλαθοσφαιριστή του στους Σπερς Πατ Μιλς. «Ο Μιλς μου έφερε το πλάνο της Αυστραλίας γιατί πολύ απλά τον απείλησα πως θα διακόψω το συμβόλαιό του», είπε ο ατακαδόρος Πόποβιτς.

