Σοκαριστικός τραυματισμός για τον «άγγελο» του Τέξας σε αγώνα σόφτμπολ (video/pic)

Ο σοβαρός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα σόφτμπολ για το πρωτάθλημα του NCAA μεταξύ του Τέξας και του Λονγκχόρνς «πάγωσε» το αίμα των θεατών αλλά και εκατομμυρίων τηλεθεατών που παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Η πανέμορφη πίτσερ του Τέξας Μιράντα Έισιξ που είναι και το μεγάλο αστέρι της ομάδας έριξε τη μπάλα στην Ελίσα Μπράουν στην κορυφή του inning.

Η κάτσερ του Λόνγκχορνς χτύπησε τη μπάλα και η Μπράουν προσπάθησε γρήγορα να πετάξει τη μπάλα στη δεύτερη βάση αλλά από λάθος η βολή της δεν πήρε καθόλου καμπύλη τροχιά. Έφυγε ευθεία και με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πρόσωπο της συμπαίκτριας της. Η Έισιξ αιφνιδιάστηκε και από το δυνατό χτύπημα έχασε τις αισθήσεις της.

Οι θεατές αλλά και οι αθλήτριες σοκαρίστηκαν με τον τραυματισμό του μεγάλου αστέρα του Τέξας που την αποκαλούν «άγγελο» λόγω ομορφιάς αλλά και των ικανοτήτων της στην ομάδα.

Scary situation in Texas-Alabama softball game. Catcher’s throw to second base hit Texas pitcher Miranda Elish in the face. She was down for several minutes and taken to a hospital. Reports say she is doing well and hospital trip was just a precaution. pic.twitter.com/ahYFLk0ULI

— Cork Gaines (@CorkGaines) May 25, 2019