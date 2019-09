Σκοράρει ακόμα και πεσμένος ο Κέιν επί της Λέστερ! (video/pic)

Ύστερα από το γκολ που σημείωσε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό για το Champions League, ο Χάρι Κέιν βρήκε και πάλι δίχτυα, αυτή την φορά στην διοργάνωση της Premier League.

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος σέντερ φορ, άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση κόντρα στην Λέστερ, εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια εις βάρος της (σ.σ με το σημερινό έφτασε ήδη τα δεκατέσσερα τέρματα επί της Λέστερ).

Οι αμυντικοί των «αλεπούδων» έκαναν ότι μπορούσαν για να σταματήσουν τον Κέιν, όμως ο επιθετικός της Τότεναμ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα την ώρα που έπεφτε στο γρασίδι και να πετύχει ένα απίστευτο τέρμα.

Δείτε το αν μη τι άλλο εντυπωσιακό τέρμα του Άγγλου:

13 – Harry Kane has scored 13 goals in 12 games in all competitions against Leicester, more than he has vs any other side in his professional career. Haunt. pic.twitter.com/TDKGbR50Mj

— OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2019