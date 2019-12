Serie A: Τεσσάρα και προβάδισμα για το Champions League η Ρόμα

Το προβάδισμα που έχει για την έξοδο στο Champions League της νέας περιόδου διατήρησε η Ρόμα, μετά την επιβλητική της νίκη στο «Φρίουλι», με 4-1, επί της αδύναμης εφέτος, Φιορεντίνα, στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι «Ρωμαίοι» έθεσαν τις βάσεις για την τέταρτη νίκη τους στα πέντε τελευταία παιχνίδια (σ.σ: έχουν και μία ισοπαλία εκτός με την Ίντερ) με τα δύο γρήγορα γκολ των Τζέκο και Κολάροφ και την σφάγισαν στο δεύτερο μέρος με τους Πελεγκρίνι και Ζανιόλο.

Έτσι, η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα, που εντυπωσιάζει εντός των τεσσάρων γραμμών με το ποδόσφαιρο αλλά και τα αποτελέσματά της, ανέβηκε πλέον στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και στο -7 από την κορυφή.

👏 | FULL-TIME | 👏

What a way to finish the year! Dzeko, Kolarov, Pellegrini and Zaniolo scoring the goals for us tonight! 💪#ASRoma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/ENMf0GWYUj

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 20, 2019