Ο αρχηγός της Γιουβέντους δηλώνει παρών στα δύσκολα

Σε ρυθμούς Champions League επιστρέφει ο Τζιόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος έχασε το πρώτο μισό της σεζόν λόγω ρήξης συνδέσμων στο γόνατο.

Στην τελική λίστα για τις νοκ-άουτ φάσεις της κορυφαίας διασυλλογικής, ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, που ανακοίνωσε η Γιουβέντους, ο αρχηγός της «Mεγάλης Kυρίας» συμπεριλήφθηκε στις επιλογές που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του τραυματία Μερίχ Ντεμιράλ, ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της χρονιάς, λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Εντός λίστας παρέμεινε ο Σάμι Κεντίρα, παρά το δικό του τραυματισμό, με την πρωταθλήτρια Ιταλίας να μπαίνει σιγά-σιγά στο κλίμα του πρώτου ραντεβού που θα δώσει στις 26 Φεβρουαρίου, με τη Λιόν στη Γαλλία για τους «16» του Champions League.

Οι «μπιανκονέρι» δήλωσαν είκοσι δύο ποδοσφαιριστές αντί για είκοσι πέντε, καθώς δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό των γηγενών (home grown players) κι ως εκ τούτου οι επιλογές του Μαουρίτσιο Σάρι, θα είναι ελαφρώς περιορισμένες.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της Γιουβέντους: Σεζνι, Ντε Σίλιο, Κιελίνι, Ντε Λιχτ, Πιάνιτς, Κεντίρα, Ρονάλντο, Ράμσεϊ, Ντιμπάλα, Κόστα, Άλεξ Σάντρο, Ντανίλο, Ματουιντί, Κουαδράδο, Μπονούτσι, Ιγκουαΐν, Ρουγκάνι, Ραμπιό, Μπεντανκούρ, Πινσόλιο, Μπερναντέσκι, Μπουφόν.

