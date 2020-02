Σε καραντίνα εξαιτίας κοροναϊού ποδοσφαιριστής της Τότεναμ

Σε καραντίνα στο σπίτι του θα βάλει η Τότεναμ τον ποδοσφαιριστή της, Χέουνγκ Μιν Σον.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός επισκέφθηκε την πατρίδα του νωρίτερα μέσα στον Φεβρουάριο έτσι, ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο χέρι του, το οποίο έσπασε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «σπηρουνιών» με την Άστον Βίλα για το πρωτάθλημα.

Το ταξίδι το Σον όμως πραγματοποιήθηκε πριν η Βρετανία θεσπίσει αυστηρά μέτρα λόγω του κορονοϊού, όσον αφορά τα ταξίδια από και προς την Άπω Ανατολή. Ο Νοτιοκορεάτης άσος αναμένεται με την επιστροφή του να μείνει απομωνομένος στο σπίτι του, χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον από την ομάδα για δεκατέσσερις ημέρες.

«Είναι μία νόμιμη κίνηση που συνάδει με τις ειατρικές εντολές που έχουμε λάβει από τις Αρχές. Δεν είμαι ειδικός για να κάνω κάποιος περαιτέρω σχόλιο. Ξέρω απλά ότι είναι απολύτως νόμιμο το πρωτόκολο που θα ακολουθήσουμε μετά την επιστροφή του Σόν», δήλωσε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Ζοσέ Μουρίνιο.

Πριν τη συνέντευξη Τύπου του Πορτογάλου τεχνικού μάλιστα, όλοι οι δημοσιογράφοι που έδωσαν το παρών υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις πως δεν έχουν επισκεφθεί κάποιες συγκεκριμένες ασιατικές χώρες το τελευταίο διάστημα, ανάμεσα στις οποίες και η Νότια Κορέα.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν και πιο προωθημένες κινήσεις αυτοπροστασίας, όπως αυτή της Νιούκαστλ, της οποίας οι ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής της, Στιβ Μπρους, δεν θα κάνουν χειραψία με τους αντιπάλους σε κανέναν παιχνίδι έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν διάδοση της ασθένειας.

