Σαρωτική η Μπάγερν, σεφτέ η Σάλκε, κόλλησε η Λεβερκούζεν (video/pic)

Μία εμφατική νίκη πήρε η Μπάγερν Μονάχου κόντρα στη Μάιντζ για το πρωτάθλημα της Bundesliga.

Οι «Βαυαροί», τους οποίους θα βρει στο δρόμο του ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Champions League, επικράτησαν με 6-1 της Μάιντζ, σε ένα παιχνίδι όπου έμειναν πίσω στο σκορ, όμως, έβγαλαν αντίδραση, παίρνοντας ένα πολύ εμφατικό τρίποντο.

Πιο συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο έκτο λεπτό με τον Ζαν-Πολ Μποέτιους, όμως, στη συνέχεια οι πρωταθλητές Γερμανίας ξέσπασαν. Αρχικά, στο 36ο λεπτό ο Παβάρ ισοφάρισε σε 1-1 με ένα πανέμορφο τέρμα, με τον Αλάμπα στο φινάλε του ημιχρόνου με απευθείας εκτέλεση φάουλ να ολοκληρώνει την ανατροπή.

Στο 54ο ο Πέρισιτς έγραψε το 3-1 για τη Μπάγερν, με τον Κομάν δέκα λεπτά αργότερα να ανεβάζει το δείκτη του σκορ. Ο Λεβαντόφσκι στο 78ο λεπτό έγραψε και εκείνος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ για να έρθει στο 80ο ο Ντέιβιτς για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Έπρεπε να φτάσουμε στην τρίτη αγωνιστική της Bundesliga για να γευτεί τη χαρά της νίκη της η Σάλκε. Οι «βασιλικοί μπλε» έχοντας τρεις διαφορετικούς σκόρερ διέλυσαν με 3-0 τη Χέρτα στη «Φέλτινς Αρένα». Την ίδια ώρα, η Χόφενχαϊμ του Κώστα Σταφυλίδη έφυγε όρθια από την έδρα της Λεβερκούζεν.

