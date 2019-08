Σάκκαρη: Εδωσε σκληρή μάχη αλλά λύγισε απέναντι στο Νο 2 του κόσμου (video)

Το αμερικανικό όνειρο κράτησε τρεις γύρους στο US Open για τη Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν πολύ καλή κι έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά απέναντί της βρήκε την εξαιρετική Ασλεϊ Μπάρτι, η οποία ήταν ανίκητη δείχνοντας ότι δικαίως συγκαταλέγεται μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη Νέα Υόρκη.

Η εκρηκτική Αυστραλέζα τενίστρια, η οποία τον περασμένο Ιούνιο κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός, επικράτησε 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Μαρίας που ολοκλήρωσε τη σεζόν στα Γκραν Σλαμ με θετική παρουσία, δίχως όμως να κάνει την υπέρβαση που αναζητούσε.

Friends and Competitors 🤗@ashbar96 navigates her way past Sakkari 7-5, 6-3 to book her spot in R4.#USOpen pic.twitter.com/TbVKeWjMoP

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019