«Βασιλικός» περίπατος στα προημιτελικά! Ο Φέντερερ πέρασε το εμπόδιο του Μάγιερ και μπαίνει στα δύσκολα του Roland Garros (pics)

Έχοντας τον ρόλο του αουτσάιντερ, ο Ρότζερ Φέντερερ συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στο Roland Garros.

Ο 37χρονος Ελβετός έχει αντεπεξέλθει όλων των δυσκολιών σε μία αψεγάδιαστη εβδομάδα στο Παρίσι δίχως να έχει χάσει σετ στη διοργάνωση και έχοντας δαπανήσει τις απολύτως απαραίτητες δυνάμεις για φτάσει, μάνι-μάνι, στον προημιτελικό γύρο!

Όλα αυτά μετά τη νέα άνετη νίκη του επί του Λεονάρντο Μάγιερ με 6-2, 6-3, 6-3 που τον στέλνει φρέσκο και έτοιμο για μεγάλες ζημιές στη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσης!

Oldest man to reach the quarter-finals of a Grand Slam since 1991…

…age is but a number.@rogerfederer | #RG19 pic.twitter.com/9hYxs0qxJn

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019