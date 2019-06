Roland Garros: Νικήτρια ξανά η βροχή στο Παρίσι, εις αύριον τα σπουδαία για το δεύτερο ημιτελικό! (pic)

Νικήτρια ξανά η βροχή στο Παρίσι!

Ευτυχώς, ο πρώτος χρονικά ημιτελικός ανάμεσα στους «αιώνιους» Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ ολοκληρώθηκε κανονικά αν και σε συνθήκες δυνατού αέρα, ο δεύτερος όμως χρονικά ημιτελικός ταλαιπωρήθηκε από διακοπές και εντέλει με οριστική διακοπή κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ.

Οι δύο αντιπάλοι, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ντομινίκ Τιμ μοιράστηκαν σετ και εντυπώσεις με τον περσινό φιναλίστ, να έχει το break στο τρίτο σετ, 6-2, 3-6, 3-1 σε έναν αγώνα για γερά νεύρα που ελάχιστα πράγματα δείχνουν πως θα κρίνουν τον τελικό νικητή.

Δυστυχώς, η τελευταία έκδοση του τουρνουά χωρίς οροφή στο Philippe Chatrier αποδεικνύει την αναγκαιότητα του έργου που θα είναι έτοιμο από το 2020 καθώς δεν γίνεται μία τόσο σημαντική διοργάνωση να εξαρτάται από τα κέφια του καιρού με τους τενίστες να υπόκεινται διαρκείς διακοπές στους αγώνες τους, κάτι που χαλάει το ρυθμό και τον ομαλό προγραμματισμό του τουρνουά.

Αυτές είναι όμως οι υφιστάμενες συνθήκες και προς το παρόν ο Τιμ έχει ένα πολύ ελαφρύ προβάδισμα και με αυτό ως βάση θα ξεκινήσει την προσπάθεια του το Σάββατο (8/6) ώστε να διαμορφώσει το 2-1 και να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

The tournament organizers regret to announce that, due to poor weather conditions, no more matches will be played today at Roland-Garros.

More: https://t.co/aTjLgxDJFT#RG19 pic.twitter.com/lfieOjOlaB

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2019