Roland Garros: Με ψηλά το κεφάλι o Τσιτσιπάς, λύγισε από τον Βαβρίνκα στο θρίλερ των πέντε ωρών (video/pics)

Mετά από επική μάχη που διήρκεσε πέντε ώρες και εννέα λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέκυψε στην εμπειρία και τα τεράστια αποθέματα ενέργειας του Σταν Βαβρίνκα, χάνοντας στο νήμα (7-6 (6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6) την πρόκριση για την οκτάδα του Roland Garros.

Ο Ελληνας τενίστας έδωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα της επαγγελματικής του καριέρας, είχε ευκαιρίες να πάρει ακόμα και τη νίκη αλλά η κούραση, η εμπειρία του αντιπάλου αλλά και ένα αμφισβητούμενη υπόδειξη στο φινάλε (δόθηκε μέσα τελευταία επίθεση του Ελβετού) δεν του επέτρεψαν να χαρεί μία ιστορική επιτυχία.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο πέμπτο και καθοριστικό σετ ο Τσιτσιπάς έχασε επτά μπρέικ πόιντ, ενώ ο Βαβρίνκα του πέτυχε μπρέικ στο δέκατο τέταρτο και τελευταίο όπως αποδείχτηκε γκέιμ για το 8-6 που του έδωσε και τη νίκη.

Το πρώην Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος ήταν ο πρώτος που εξασφάλισε την πρόκριση του στα προημιτελικά καθώς επικράτησε εύκολα του Αργεντινού Μάιερ.

5 hours, 9 minutes. 1 amazing tennis match.@stanwawrinka outlasts Tsitsipas 7-6(6) 5-7 6-4 3-6 8-6 to reach the quarter-finals at Roland-Garros.

